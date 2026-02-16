Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "Stasera abbiamo avuto molti bassi"

Serata nera per il Cagliari che oggi, davanti al pubblico della Unipol Domus, ha incassato la sconfitta consecutiva, questa volta per 2-0 contro il Lecce. I rossoblù, condizionati dalle tante assenze per infortunio, si sono arresi alla compagine dell'ex mister Di Francesco. Al termine della gara, il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 23 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 23:25 Inizia la conferenza stampa.

Cosa non ha funzionato nella gara di oggi?

"Avevamo trovato continuità, poi il mercato ci ha tolto un calciatore che ci aveva garantito tre vittorie. Kiliçsoy non è stato bene, ma oggi ci serviva comunque un attaccante di struttura e Pavoletti aveva le caratteristiche necessarie. Abbiamo avuto molti bassi questa sera. Abbiamo fatto una partita frenetica e preso due gol evitabili su calcio piazzato".

Avreste potuto fare più possesso palla?

"Fare più possesso palla è inutile se si fanno tutti questi errori. La frenesia è uno stato d'animo, la squadra è giovane. Non eravamo fenomeni due settimane fa e non siamo scarsi ora. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e recuperare qualche giocatore. Quando una squadra vince ha fatto meglio di quella che ha perso. Abbiamo comunque cercato di lasciare tutto sul campo, ma anche questo se abbiamo perso non lo abbiamo fatto al 100%. Chi vince ha sempre ragione".

Cosa pensa sia mancato?

"C'è stata poca cattiveria negli ultimi 20 metri, ma Zappa e Pavoletti hanno avuto occasioni importanti. Sono il primo colpevole e so che stasera potevamo fare meglio. La devo rivedere per capire cosa non ha funzionato. Se vogliamo capire cosa è successo in settimana, non c'entra niente con quello che è successo stasera. Ho cercato di trasmettere alla squadra l'importanza di questa sfida, ma evidentemente non ha funzionato".

Pensa che ci saranno dei recuperi di giocatori per la sfida contro la Lazio?

"Abbiamo tanti giocatori fuori, probabilmente recuperiamo Folorunsho. Gaetano starà fuori 2-3 settimane".

Come si prepara la sfida contro la Lazio dopo questo periodo un po' così?

"Le tre vittorie non ci hanno fatto salvare, lo sappiamo tutti, mancano ancora tredici partite e bisogna remare tutti dalla stessa parte. Il Cagliari deve rimanere in Serie A, io cerco di rimanere lucido riconoscendo gli errori e cercando di non vivere di alibi. Questa è una battuta d'arresto, i primi abbattuti sono i ragazzi. Dobbiamo lavorare e ribaltare questo momento. Ripeto, non eravamo fenomeni due settimane fa e non siamo brocchi ora. La sconfitta non è figlia delle assenze o sarei incoerente con quanto detto ieri. La sconfitta è figlia della frenesia e dell'avere tanti giovani da gestire. Nonostante le assenze la squadra ha sempre reagito, l'importante è rimanere compatti e raggiungere l'obiettivo".

Ore 23:34 Termina la conferenza stampa.