Cagliari, Zappa: "Una brutta sconfitta, dobbiamo reagire già contro la Lazio"

Serata nera per il Cagliari che oggi, davanti al pubblico della Unipol Domus, ha incassato la sconfitta consecutiva, questa volta per 2-0 contro il Lecce. I rossoblù, condizionati dalle tante assenze per infortunio, si sono arresi alla compagine dell'ex mister Di Francesco. Al termine della gara, il terzino Gabriele Zappa ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Quanto hanno pesato le assenze?

"Ci sono mancati dei giocatori importanti e ovviamente dispiace. La rosa è fatta di 28 giocatori e ognuno deve fare il massimo. Secondo me ognuno di noi ha sempre dimostrato di potercela fare".

Secondo te c'è stata troppa frenesia?

"Sì, giocavamo in casa, contro una squadra alla portata e ci abbiamo messo troppa frenesia. Dispiace, è stato un peccato".

Come stai fisicamente? Cosa pensi delle voci di mercato sul tuo conto?

"Avevo subito un piccolo infortunio prima della partita della Juventus e pensavo di essermi fatto molto male, ma è andata meglio del previsto e sono sempre stato a disposizione. So anche io delle voci di mercato, ma sono contento di essere rimasto".

Quale è lo stato d'animo della squadra dopo questa sconfitta?

"Sicuramente è una brutta sconfitta, perché in casa contro una diretta concorrente volevamo vincere. Nel primo tempo abbiamo avuto un po' di occasioni per aprire la gara. Il calcio è fatto di episodi, se avessi segnato nel primo tempo, la partita avrebbe preso un'altra piega. Abbiamo dimostrato che quando andiamo in vantaggio siamo solidi. Purtroppo abbiamo preso un gol da palla inattiva, cercheremo di reagire con la Lazio sabato. Dobbiamo cercare di trovare le certezze che avevamo nelle tre partite che avevamo vinto e ritrovare quelle sensazioni".

Come vedi ora la lotta salvezza?

"Penso che a inizio anno tutti avremmo firmato per essere in questa posizione. Ovvio che oggi avevamo un bel match point, però capita. L'ho detto anche ai compagni a fine partita. Dobbiamo reagire il prima possibile. Non mi preoccupa la situazione, ma ovvio che perdere una partita così fa male. Tra quattro giorni abbiamo un'altra partita e possiamo reagire. Lo abbiamo fatto tante volte e lo faremo ancora sicuramente. Non dobbiamo mollare, dobbiamo pensare partita dopo partita senza fare calcoli. Dobbiamo pensare che ora arriva la Lazio e cercare di fare punti".

