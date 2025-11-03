Live TMW Cagliari, Pisacane: "Prestazione che tornerà buona per il futuro"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.45 - Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari di Fabio Pisacane, che cade 2-0 all'Olimpico per le reti di Isaksen e Zaccagni. Tra pochi minuti il tecnico sardo Fabio Pisacane interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.20 - È iniziata la conferenza stampa di Fabio Pisacane

Risultato troppo pesante per voi? Cosa vi è mancato in fase di finalizzazione?

"Partirei da un principio di carattere generale, tutto si compensa perché abbiamo portato via punti in stadi dove non meritavamo. Questa sera non mi va di dire che dovevamo fare punti, alla fine questa prestazione ci sarà buona per il futuro. Dobbiamo prendere le cose positive per riprendere il cammino che stavamo facendo. Volevamo avere un po' di pallino del gioco in mano e potevamo farlo con Gaetano e Prati in mediana che hanno maggiore qualità, siamo arrivati a un passo dal finalizzare e non siamo stati precisi. Mi preoccuperei di più se non arrivassimo, dobbiamo solo credere in quello che stiamo facendo".

Questa squadra ha bisogno di una solidità diversa?

"Rispondo come ho fatto la settimana scorsa, dobbiamo lavorare di più. A nessuno fa piacere prendere due gol, questa partita però è stata decisa dalla giocata di un singolo. Il secondo gol la scorsa settimana nasce da una transizione con Idrissi a terra e il primo su palla inattiva. Oggi c'è stata la giocata di un ragazzo che ha questo nelle corde, è stato marcato bene da Palestra, ma in Serie A se ti distrai una volta paghi. Sul secondo gol abbiamo fatto un errore e non voglio condannare il ragazzo".

Che impatto può avere Pavoletti per voi?

"Pavoletti è un ragazzo che conosco e ho avuto la fortuna di giocare con lui, so quanto è attaccato alla maglia e la voglia che ha di contribuire. Mi auguro che possa fare qualche gol per lui e per la squadra".

Palestra è stato meno esplosivo, come mai ha scelto di schierarlo a sinistra? Prati è il vostro metronomo?

"In una giornata no evidenziare il valore di Prati è piacevole, in una partita fatta bene poi si paga l'errore sul gol di Zaccagni. Schierare questi giovani può portare a qualche errore, dobbiamo accompagnarli nel percorso. Palestra può giocare bene a sinistra, volevo la sua gamba per contenere Isaksen. Idrissi veniva da due partite dove ha speso tanto e per essere coerente avevo una scelta ridimensionata, penso che Palestra abbia fatto bene".

Quanto è soddisfatto della difesa a quattro e del rientro di Mina con Luperto?

"A me piace difendere a quattro, è un qualcosa di soggettivo. Mi piace costruire a tre o a due, ma quando non hai calciatori come Mina e Luperto e questa è la rosa a disposizione devo mettere i ragazzi nelle condizioni di avere dei vantaggi. Per questo abbiamo difeso a tre ultimamente, ma sono felice del loro inserimento. Se togliamo due calciatori come Mina e Luperto a tutte le squadre della parte destra della classifica fa fatica, anche se chi ha giocato ha dato il massimo. In una rosa però ci sono dei giocatori che sono avanti nelle gerarchie, poi il campo le può correggere ma questa è la nostra realtà".

Avere Folorunsho come riferimento più avanzato è stata una scelta tattica?

"Avevamo preparato un piano gara con dei giocatori che cercavano di fissare delle posizioni, Folorunsho poteva impensierirli partendo da dietro visto come difende la Lazio. Ci siamo riusciti qualche volta, ma non siamo stati bravi a finalizzare. Il calcio è dinamico e mobile, spesso viene portato fuori l'attaccante e il vecchio centravanti non è nelle condizioni migliori per fare gol".

23.32 - È terminata la conferenza stampa di Fabio Pisacane