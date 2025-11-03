Cagliari, Pisacane: "Soddisfatto a metà. Palestra ha un grande futuro"

Al termine del match tra Lazio e Cagliari, il tecnico dei rossoblù, Fabio Pisacane, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

IL MATCH - "Porto a casa di oggi il rientro di alcuni calciatori che ci devono permettere di raggiungere gli obiettivi. Abbiamo avuto un buon approccio e abbiamo fatto una partita coraggiosa, ma alla fine nel calcio contano i punti. Sono soddisfatto a metà. Noi abbiamo un'idea ben precisa, voler giocare a calcio. Siamo venuti qui per fare questa partita con coraggio, ma senza presunzione, contro un avversario forte e quando mancano alcuni giocatori non è facile".

PALESTRA - "Un ragazzo che ho incontrato anche in Primavera, penso che ha un motore per contrastare Isaksen, l'ha fatto fino al gol. Le giocate dei singoli purtroppo. Palestra ha un. grande futuro, dobbiamo essere bravi a gestirlo come deve essere gestito un ragazzo della sua età".