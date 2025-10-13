Cagliari, Prati: "L'obiettivo principale è la salvezza. Pisacane allenatore molto preparato"

L'obiettivo del Cagliari è fissato. La salvezza è il primo traguardo a cui la formazione rossoblù deve ambire. Parola di Matteo Prati che ha fatto il punto della situazione dopo le prime giornate. "È la cosa principale - ha esordito il centrocampista degli isolani ai taccuini dell'edizione odierna de La Nuova Sardegna -. Il primo obiettivo è quello. Siamo una squadra forte ma umiltà resta la nostra parola d'ordine. Quindi arriviamo alla quota salvezza prima possibile, poi si vedrà strada facendo ma senza porci nessun traguardo e nemmeno limiti".

Il calciatore poi si è pronunciato anche su mister Pisacane e soprattutto su cosa ha portato di nuovo all'interno dello spogliatoio: "Intanto sta dimostrando di essere molto preparato. Ha tante idee di gioco. Di lui mi ha incuriosito che si sofferma sui dettagli, cerca la perfezione su ogni cosa. Questo ci aiuta perché quando siamo in campo sappiamo cosa fare.

Pisacane mi ha dato subito fiducia? Sapere che il mister crede in te ti fa andare in campo al top - ha concluso -. Mi spiego: vuol dire provare anche la giocata che magari non fai solitamente. Ci provi perché hai la testa libera, sei tranquillo e quindi non hai paura di sbagliare".