Casertana, Degli Esposti: "Squadra solida. Contro il Picerno prestazione importante"

Dopo la vittoria sul Picerno della sua Casertana, il direttore sportivo del club campano Alessandro Degli Esposti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società rossoblù:

"Sono molto contento di questo percorso di crescita. La squadra ha dimostrato una solidità diversa rispetto alle precedenti partite. Abbiamo fatto una prestazione da squadra di caratura importante. Perchè abbiamo saputo interpretarla. Io amo parlare di gruppo e di famiglia. Dobbiamo essere bravi a creare unità di intenti sia per quanto riguardo la squadra che lo staff. Ma vi assicuro in questa società ci sono tante persone che lavorano lontano dai riflettori che dormono anche poco per fare in modo che tutto vada nel modo giusto.

Se tutti noi mettiamo il bene della Casertana davanti a tutto ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Non ho la palla magica, non so fino a dove possiamo arrivare, ma possiamo costruire qualcosa di importante".