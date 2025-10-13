Rimini, De Vitis: "Crediamo alla salvezza, altrimenti non staremmo qua a sacrificarci"

Una vittoria decisamente importante quella che il Rimini ha centrato sabato, non solo perché ha ridotto ulteriormente la penalizzazione di 12 punti, che sta per essere colmata (salvo ulteriori colpi di scena), ma anche perché è arrivata nello scontro salvezza con il Perugia, penultimo in graduatoria e ora distante solo cinque punti.

Dall'edizione on line del Corriere di Romagna, ecco le parole del centrocampista Alessandro De Vitis in merito al momento: "L’estate che abbiamo passato ci ha segnato, le situazioni difficili ci hanno portato finora a tirare fuori sempre qualcosa in più, c’è un aspetto emotivo che ci porta a prestazioni dal temperamento elevato, tutto questo a prescindere dai meriti tattici e tecnici della squadra e dall’ottima preparazione svolta". Non mancano quindi i complimenti a mister Filippo D'Alesio, definito "dagli alti valori morali" sia a livello a livello umano che professionale, e una nota di speranza per il futuro: "Noi ci crediamo, non è una percentuale bassa, altrimenti non staremmo qua a sacrificarci, come gruppo squadra ci crediamo fortemente".

Intanto, per completezza di informazione, diamo anche conto di quella che è la classifica del Girone B di Serie C, dove militano i biancorossi:

Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti