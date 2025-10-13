Italia, Gattuso: "Pio ha numeri incredibili. I due attaccanti una scelta per fare gol"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così alla vigilia della sfida contro Israele: "Io avevo solo il dubbio sul riuscire o meno a reggere i due attaccanti e devo dire che sono contento per il lavoro che stanno facendo. Rincorrono l'avversario, scalano costantemente e vanno sugli esterni. Fanno grande volume. La mia preoccupazione più grande era riuscire a supportarli e loro si sono fatti trovare pronti. Pio ha numeri incredibili, non solo Retegui. La scelta dei due attaccanti era dettata dal fatto che dovevamo fare gol: l'abbiamo studiata ed è venuta fuori per questo motivo qui. C'è una logica, c'è dietro un lavoro col mio staff. Anche il momento ci ha portato a fare una scelta così".

Stai cercando di sistemare anche le disattenzioni?

"Tutto si sistema solo se a livello tattico riesci a spiegare bene ai tuoi calciatori gli errori. Se analizziamo la gara di Debrecen, non mi è piaciuto come abbiamo giocato tutta la gara. Sono stati commessi errori di concetto, non pressavamo bene e c'erano troppi canali aperti. Domani dobbiamo migliorare su questo aspetto qui. Non so come giocheranno domani, ma si giocheranno tutto per tutto e verranno sui riferimenti. Rimane che loro dal centrocampo in su quando partono con la loro tecnica possono metterci in difficoltà".

Ha parlato con la squadra del fatto che domani potrebbero esserci più persone che dentro lo stadio?

"Abbiamo parlato della partita... I ragazzi lo sanno, smanettano, sanno che ci saranno più persone fuori che dentro lo stadio. Ci concentriamo su ciò che dobbiamo fare".