La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica

La Ternana Women ha voluto celebrare con un comunicato ufficiale la sua prima volta casalinga in Serie A. Domenica infatti contro il Napoli Women, in una gara finita 4-3 per le partenopee, la squadra rossoverde ha vissuto una giornata storica, anche per tutta la regione Umbria, davanti a ben 600 tifosi accorsi per sostenere la formazione di Antonio Cincotta. Di seguito la nota di ringraziamento delle Fere:

"Domenica 12 ottobre 2025: una data che resterà per sempre nella storia della Ternana Women e dell’Umbria. Per la prima volta, la Serie A femminile ha fatto tappa nella nostra regione. Un traguardo straordinario, frutto di anni di impegno, sacrifici, sogni e passione condivisa. Vedere il “Moreno Gubbiotti” gremito con circa 600 persone è stato un momento che ci ha riempito il cuore d’orgoglio.

La conquista della Serie A è e resterà un vanto per tutti noi. E ogni domenica, quando usciremo dal tunnel e vedremo i vostri volti sugli spalti, sentiremo quella forza speciale che solo voi sapete darci. Grazie, dal profondo del cuore, a chi c’era e a chi ci sarà. Insieme abbiamo vissuto #AttimieTerni, ma siamo pronti a viverne tanti altri — ancora più intensi, ancora più nostri. Noi con voi. Sempre".