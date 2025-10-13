Spezia, Roberts pronto a sbarcare in Italia: non solo Cesena. Il suo programma

Non ci sarà solo la presenza al Picco in occasione della sfida contro il Cesena in programma sabato 18 ottobre al Picco nell’intenso calendario che attende Thomas Roberts al suo ritorno in Italia. Il patron dello Spezia infatti è in arrivo nella città ligure, a distanza di mesi dall’ultima volta, dopo aver rinviato più volte il viaggio a causa di impegni lavorativi che lo hanno trattenuto negli Stati Uniti.

Il numero uno aquilotto arriverà, come riporta Il Secolo XIX, venerdì 17 e nelle ore precedenti e successive alla sfida contro i romagnoli dovrebbe incontrare la dirigenza per confrontarsi su alcune strategie e fare il punto della situazione con il tema allenatore – specialmente in caso di mancata vittoria – che potrebbe essere fra gli argomenti centrali della discussione.

Roberts era sbarcato la prima volta alla Spezia lo scorso primo maggio in occasione della sfida contro la Salernitana nella stagione regolare, mentre l’ultima era stata a inizio giugno in occasione della finale play off, poi persa, contro la Cremonese. Poi una lunga estate a seguire le vicende della squadra da lontano prima di questo atteso ritorno. Assieme al patron sarà presente anche il presidente Charlie Stillitano.