Prati: "La maglia dell'Italia è il sogno di ogni ragazzo ma dipende dal rendimento al Cagliari"

Sogno azzurro per Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari sta ben figurando con la squadra di Pisacane e l'obiettivo ovviamente è quello di poter vestire un giorno la maglia della Nazionale italiana di mister Gennaro Gattuso: "Nello sport se non hai ambizioni meglio lasciar perdere - ha commentato ai taccuini de La Nuova Sardegna -. Penso che la maglia azzurra sia il sogno di ogni ragazzo che pratica qualsiasi disciplina. Io so che questo può essere possibile ma dipende dal mio rendimento col Cagliari.

Devo fare bene nel club per avere una chance. Ora non le resta che aspettare la telefonata di Rino Gattuso? «Devo dare tutto e fare bene col Cagliari, poi quella sorpresa potrebbe anche arrivare".

Un'analisi infine anche su Claudio Ranieri e su cosa gli abbia insegnato: "Mi ha aiutato tantissimo a livello mentale, posso dire che con lui sono maturato. Sono arrivato a Cagliari ed ero in ritardo di condizione, lui ha aspettato il momento giusto per farmi giocare. Arrivavo dalla serie B e la differenza con la serie A è enorme. Ricordo che la sera prima della partita contro l'Udinese mi disse così: domani giochi titolare. Poi guardandomi negli occhi ha aggiunto: fa le cose che sono nelle tue corde e andrà tutto benissimo non preoccuparti di niente. Una pacca sulle spalle e via".