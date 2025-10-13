Bari, Moncini: "Le prestazioni ci sono, i risultati meno. I 3 punti col Padova siano di slancio"

Intervistato dal TGR Puglia l'attaccante del Bari Gabriele Moncini ha parlato del momento della squadra biancorosso e del rapporto con l'altro centravanti Christian Gytkjaer: "Insieme a Gytkjaer sono uno dei giocatori più esperti e mi piacerebbe continuare a dare una mano alla squadra. - esordisce il classe '96 come riporta Pianetabari.com - In estate ci siamo rinnovati molto e serve del tempo per amalgamarci. Credo comunque che finora ci siano state le prestazioni, ma non i risultati e questo ti leva qualche certezza. Stiamo però lavorando bene e spero che questi tre punti (conquistati contro il Padova NdR) siano di slancio".

Moncini analizza anche il suo momento personale: "Spero di portare tanti gol, è questo il mio obiettivo. Mi auguro che insieme a tutta la squadra possiamo arrivare all’obiettivo comune".

Finora il centravanti arrivato dal Brescia ha messo a segno tre reti in sette gare di campionato con il Bari contribuendo a ben cinque dei sei punti conquistati finora in stagione dai pugliesi.