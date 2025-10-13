TMW
Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima
Momento d'oro per Tommaso Berti (21). Il centrocampista, fresco di esordio con goal nella nazionale under 21, svolge un ruolo imprescindibile nel Cesena e domina al momento la classifica degli assist con tre passaggi vincenti.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le trattative per il rinnovo del contratto procedono spedite. Si sta ragionando sull'estensione della scadenza di un ulteriore anno, quindi al 2028, con relativo adeguamento dell' ingaggio. Le parti sono vicine.
