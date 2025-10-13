TMW Dybala e uno scenario a rischio caso, intanto la blindatura di Celik: i rinnovi della Roma

È una Roma che vola sulle ali dell'entusiasmo e del corto muso, quella che ha come suo nuovo trascinatore in panchina Gian Piero Gasperini. E il rinnovato entusiasmo della piazza giallorossa, arrivata alla sosta per le nazionali da capolista della classifica assieme al Napoli, potrebbe riversarsi anche sui rinnovi di contratto.

Il grande caso della Roma è quello che ha come protagonista Paulo Dybala. Da luglio la Joya è entrata nell'ultimo anno del suo contratto con la Roma, un accordo ricchissimo che gli garantisce la bellezza di 7 milioni di euro netti, con esborso societario però che al netto della quota lorda si attesta quasi al doppio, sui 13. Un unicum nella rosa giallorossa, visto che i più vicini alle sue spalle tra i più pagati percepiscono esattamente la metà (6,5 milioni lordi per Mancini, Hermoso, Pellegrini e Bailey). Un nodo non semplice da districare, considerata la necessità dei capitolini di abbattere le spese per gli stipendi e allo stesso tempo guardando anche ai problemi fisici hanno inciso pure sull'avventura dell'argentino a Roma.

Di più semplice soluzione sembra invece il rinnovo di Zeki Celik. Letteralmente rinato negli ultimi mesi con Ranieri prima e Gasperini adesso, il turco è diventato da potenziale meteora o flop una certezza della retroguardia. E con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, la Roma ha tutta l'intenzione di sottoporgli al più presto la prospettiva di firmare un nuovo contratto.