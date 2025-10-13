Reggiana, sospiro di sollievo per Dionigi: Motta contro il Bari ci sarà
Dopo la domenica di riposo, la Reggiana riprenderà questo pomeriggio i lavori a "Villa Granata" per preparare la sfida casalinga di sabato (ore 15:00) contro il Bari. La notizia più confortante per Davide Dionigi è il rientro tra i pali di Edoardo Motta.
Il giovane portiere classe 2005, scrive Il Resto del Carlino, si era procurato un problema muscolare (all'inserzione del muscolo adduttore) nel finale del derby vinto 2-1 contro il Cesena, subito dopo l'ultimo rinvio.
Inizialmente si temeva una lesione più importante, soprattutto dopo che la Nazionale Under 21 lo aveva fatto rientrare alla base. I successivi accertamenti hanno invece rivelato "soltanto" una piccola elongazione, un sospiro di sollievo per tutto l'ambiente granata. Motta sarà regolarmente a disposizione sabato, pronto a difendere la porta granata per l'ottava volta su otto in questa Serie B.
Nel caso in cui dovesse esserci un problema dell'ultima ora, sarebbe pronto Saro, favorito su Seculin.
