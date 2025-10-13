La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
La Juve Stabia punta ad avere uno stadio pieno e caldo per la sfida contro l'Avellino in programma sabato prossimo e per questo ha annunciato di aver indetto la 'Giornata Gialloblù' fissando un prezzo popolare per i biglietti del Romeo Menti che andranno dai 5 ai 20 euro. Di seguito il comunicato della società campana:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in occasione della gara Juve Stabia – Avellino, in programma sabato 18 ottobre alle ore 17:15 presso lo stadio “Romeo Menti”, è indetta la Giornata Gialloblù.
La prevendita sarà attiva da mercoledì 15 ottobre, a seguito della riunione GOS prevista per le ore 10:30,e fino all’orario di inizio della gara presso i punti vendita abilitati o sul sito www.etes.it. La vendita dei biglietti non sarà effettuata al botteghino dello stadio Romeo Menti.
La società chiama a raccolta tutti i propri sostenitori per colorare il “Menti” di gialloblù e spingere insieme le Vespe. Per l’occasione, la società ha deciso di adottare prezzi popolari.
Si specifica, inoltre, che questa Giornata Gialloblù non rientra nella promozione legata alla finale della Serie A Women’s Cup, e che il tagliando gratuito previsto per tale iniziativa sarà valido per la seconda giornata gialloblù.
Non saranno rilasciati accrediti.
Di seguito i prezzi in occasione del match di sabato:
Curva San Marco: € 5,00+diritti di prevendita
Tribuna Varano: € 10,00+diritti di prevendita
Tribuna Quisisana: € 15,00+diritti di prevendita – Ridotto Under 14: € 10,00+diritti di prevendita
Tribuna Monte Faito A-B: € 20,00+diritti di prevendita – Ridotto Under 14: € 10,00+diritti di prevendita"