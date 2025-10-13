TMW Radio Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?

"Ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto, bisogna valorizzarlo. E poi, come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all'Inter, è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile ma ha la testa giusta".

Juventus, Bremer di nuovo ko. Ma si potrà vedere Yildiz dietro a due centravanti?

"E' peggio del crociato, paradossalmente. Poi subentra anche l'aspetto mentale. Era rientrato benissimo ed era fondamentale. Ora vedremo. Ora vedremo Tudor che farà. Sul resto invece dico che non ha due mediani di qualità. Quest'anno non hanno grandi centrocampisti, al di là di Thuram manca qualcuno che aumenti il tasso qualitativo. Lui ama il 3-4-2-1, bisogna capire bene. Credo debba aumentare il livello offensivo di questa squadra".

Perchè si gioca molto a tre dietro oggi?

"Per avere una difesa più solida. E ora i difensori diventano propositivi e diventano un centrocampista in più in alcune fasi. Così hai un nuomo in più in costruzione e hai un vantaggio nel difenderti".