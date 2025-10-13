Cittadella, Diaw: "Sono stati due anni difficili per me. Vittoria di ieri fondamentale"

Davide Diaw, attaccante del Cittadella autore del gol vittoria contro la Triestina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo del 'Tombolato'. Ecco quanto raccolto da TrivenetoGoal:

“Sono stati due anni difficili per me, ho avuto diverse difficoltà fisiche, sono davvero contento per il gol e per questi tre punti conquistati.

È una vittoria fondamentale per noi: era da un po’ che ci stavamo provando, ci mancava solo il gol. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo ancora lavorare tanto per raggiungere un buon livello. Lavoriamo ogni giorno per uscire da questa situazione. Siamo un gruppo unito, anche se finora non siamo riusciti a raccogliere quanto abbiamo seminato. Io so bene quanto lavoriamo, e spero che questa vittoria ci dia un po’ di libertà mentale per affrontare meglio le prossime partite. Per me il modulo conta relativamente: il cambio ci ha dato un po’ più di solidità dietro, ma non è quello l’aspetto decisivo. Non era scontato ottenere subito risultati, però stiamo trovando la giusta quadratura.

Io, Vita e gli altri della vecchia guardia cerchiamo di trasmettere ai nuovi quello che è il mondo Cittadella: i valori, lo spirito di sacrificio, l’identità. Credo che questo possa fare la differenza.

La classifica al momento non la guardo: il campionato è appena iniziato e nessuno può sentirsi al sicuro. Anche la Triestina ha tutte le carte in regola per salvarsi. Possiamo fare bene e toglierci delle belle soddisfazioni. Abbiamo disputato una buona partita: prima o poi il gol arriva, sia per me che per Castelli. In una squadra possono segnare tutti, anche i difensori. Sono convinto che ci toglieremo le nostre soddisfazioni".