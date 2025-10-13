TMW Radio Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti

L'Inter si gode Pio Esposito, che dopo il primo gol in campionato ha festeggiato anche quello con la Nazionale maggiore. In estate il club nerazzurro lo ha trattenuto nonostante offerte importanti e lo ha preferito a Hojlund. Si può dire già che ha fatto bene? Ecco la risposta degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Sì perchè Lautaro e Thuram sono più forti di Hojlund e Pio diventerà importante".

Massimo Orlando: "Hai Thuram e Lautaro, poi hai questo ragazzo che potenzialmente può diventare un campione. Io me lo sarei tenuto stretto e ha fatto bene l'Inter a fare così".

Arturo Di Napoli: "Per me ha fatto bene, i fatti gli stanno dando ragione. Chivu lo ha cresciuto e sa il suo valore".

Christian Recalcati: "Ha fatto bene l'Inter, ha un giocatore da 40 mln potenzialmente in casa. Lo considero nettamente più forte di Hojlund".

Antonio Di Gennaro: "Ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto, bisogna valorizzarlo. E poi, come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all'Inter, è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile ma ha la testa giusta".

Luca Calamai: "Avrei rinunciato a chiunque. E' una scelta giustissima. Ma se fosse arrivato Lookman, quanto spazio avrebbe avuto? Le vie del calcio sono infinite, alla fine rimarrà e sarà importante per l'Inter e la Nazionale".