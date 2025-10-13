TMW Rifinitura in corso per l'Italia, Gattuso passa alla difesa a tre: le ultime di formazione

Rifinitura in corso per la Nazionale di Gennaro Gattuso. La squadra azzurra che sabato sera ha battuto 3-1 l'Estonia a Tallinn sta preparando la sfida contro Israele valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gli azzurri si stanno allenando al Bruseschi, terreno di gioco adiacente al Friuli dove normalmente si allena l'Udinese.

Gattuso ha iniziato l'allenamento consegnando delle pettorine e dividendo così i 20 giocatori di movimento visto che Cambiaghi ha iniziato ad allenarsi in gruppo solo in un secondo momento.

Blu: Coppola, Mancini, Calafiori; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Piccoli, Pio Esposito.

Gialli: Di Lorenzo, Gabbia, Udogie; Cambiaso, Frattesi, Nicolussi Caviglia, Cristante, Spinazzola; Raspadori, Retegui.

Le ultime di formazione

Gattuso passerà alla difesa a tre per la sfida di domani. Nell'attacco senza Kean verrà confermato Retegui con Raspadori avanti a Pio Esposito per una maglia dal primo minuto. Verrà aggiunto un centrocampista: il ballottaggio è tra Locatelli, Cristante e il più offensivo Frattesi con Barella e Tonali che partiranno dall'inizio. Cambiaso e Dimarco gli esterni di centrocampo, in difesa ci sarà Mancini al posto di Bastoni. Di Lorenzo e Calafiori completeranno la difesa, tra i pali capitan Donnarumma.

I 25 calciatori a disposizione di Gattuso

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).