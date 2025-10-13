Ufficiale La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029

Quando l'impegno di Champions si avvicina, e smaltita la vittoria contro il Milan della 2ª giornata del campionato di Serie A Women, la Roma Femminile annuncia un importante rinnovo a centrocampo, quello della classe 2000 Giada Greggi, in giallorosso dall'anno di fondazione della squadra, il 2018: calciatrice blindata, considerando che il rinnovo è quadriennale, ovvero valido fino al 30 giugno 2029.

Di seguito la nota ufficiale:

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Giada Greggi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Classe 2000, la centrocampista è l'attuale vice capitano della squadra guidata da mister Rossettini. Con la maglia giallorossa conta 188 presenze e 14 gol in tutte le competizioni con 6 titoli vinti: 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana.

Giada fa parte della rosa della Prima Squadra dal suo anno di fondazione, il 2018.

Con la nazionale italiana, inoltre, ha già preso parte al Mondiale del 2023 e all'Europeo 2025, mettendo insieme complessivamente in azzurro 32 partite e 1 rete.

Congratulazioni, Giada!".