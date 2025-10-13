Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gerli: "Rivetti riporterà il Modena dove merita. Ero convinto che saremmo partiti bene"

Gerli: "Rivetti riporterà il Modena dove merita. Ero convinto che saremmo partiti bene"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:04
Tommaso Maschio

“Siamo partiti molto bene, i risultati che stiamo ottenendo sono il frutto del lavoro svolto fin dal primo giorno di preparazione dove abbiamo iniziato subito a pedalare. Volevamo ripartire al meglio dopo un anno difficile, la squadra è di livello ed ero convinto che avremmo cominciato con il piede giusto”. Il centrocampista del Modena Fabio Gerli parla così dell’inizio di stagione che vede gli emiliani primi in classifica ai microfoni di Parlandodisport.it: “Palermo? Lo dico al di là della posizione in classifica, affrontiamo una squadra candidata alla vittoria finale come il Venezia. Mi aspetto un match complicato, in un ambiente caldo, e noi ci stiamo preparando allenandoci al massimo ogni giorno. - prosegue Gerli – In Serie B ci sono tante squadre candidate al successo finale, noi non so dove possiamo arrivare, ma sicuramente siamo una squadra di livello che lavora bene insieme. Vedremo cosa succederà”.

Il classe ‘96 parla poi del rinnovo fino al 2028 firmato a luglio: “Ne stavamo parlando con la società e la ringrazio davvero tanto perché ha continuato a credere in me e io ricambio credendo tanto in questo progetto. Sono convinto che prima o poi sarà vincente e che la famiglia Rivetti porterà il Modena dove merita di essere. Sono veramente contento di far parte della famiglia gialloblù, è un onore e un orgoglio essere qui. - prosegue Gerli soffermandosi sui tifosi – Stiamo facendo di tutto per riconquistare la loro fiducia dopo le difficoltà di un anno fa. L’importante è rimanere uniti, adesso è un momento bello ma ce ne saranno sicuramente di meno positivi e quindi sarà fondamentale remare tutti dalla stessa parte. Il nostro obiettivo è sudare la maglia, dare sempre il massimo e portare a casa risultati importanti”.

Il centrocampista parla poi di quanto fatto dai Rivetti in questi anni: “Stanno facendo ciò che dovrebbe fare una società per la propria città, ha speso e investito tanto soprattutto sulle strutture come il centro sportivo. Senza dimenticare ciò che ha fatto per vivere meglio lo stadio, non ci manca nuila. Sta cercando inoltre di dare ai tifosi la possibilità di usufruire di servizi di alto livello, sono tutte cose che secondo me porteranno ad ottenere grandi risultati”.

