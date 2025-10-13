TMW Il Decreto Crescita aiuta due rinnovi sui prossimi tre che dovrà fare il Napoli. Il punto

Il Napoli è in cima alla classifica anche quest'anno, ad oggi in condivisione con la sorprendente Roma di Gasperini. Questo non toglie però che all'ombra del Vesuvio si stia già iniziando a programmare il futuro più prossimo, e in questa fase della stagione ciò non può significare altro che rinnovi di contratto.

Sono tre i giocatori sui cui contratti ha intenzione di intervenire nelle prossime settimane la dirigenza del Napoli, ognuno a suo modo protagonista del presente azzurro, oltre che dei trionfi del recente passato. Procedendo in ordine di schieramento sul campo, il primo che si incontra è Amir Rrahmani: il difensore kosovaro, una delle certezze di Conte, è pronto ad aggiungere un anno al suo vincolo (la scadenza passa quindi dal 2027 al 2028) e potrà godere di un ingaggio al lordo da circa 4 milioni di euro, che grazie ai vantaggi ancora attivi del Decreto Crescita, gli permetterà di mettersene in tasca all'incirca 3.

Qualche metro più avanti, ma soprattutto più largo, si trova Leonardo Spinazzola, ormai a tutti gli effetti dentro una seconda giovinezza, che gli ha permesso di farsi apprezzare pure con la Nazionale. Il suo contratto con il Napoli d'altronde scade al termine della stagione e la volontà del giocatore, così come quella del club, è di proseguire in azzurro. In scadenza al 2027 anche Zambo Anguissa, pronto a elevarsi tra i più pagati della rosa: anche per lui, vige il Decreto Crescita.