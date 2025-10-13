Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"

Stefania Salmerigo, figlia della presidentessa della Pro Patria, Patrizia Testa, oggi vicepresidentessa del club bustocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio TV Serie A sulla sua esperienza nel mondo del calcio:

"Ho preso questo ruolo quattro anni fa, quando avevo solo 25 anni, ed è stata una scelta che ho fatto perché era un desiderio di mia madre. Siamo tutti in famiglia affezionati alla Pro Patria e sono felice di avere ruolo così importante".

Una vicepresidentessa che non si limita solo al lavoro di scrivania?

"Quello che mi interessa principalmente non è l'aspetto decisionale, ma il poter dare una mano dove serve. Che sia biglietteria, ufficio stampa o quello che serve. Nei limiti delle mie capacità cerco sempre di dare il mio contributo".

Quando è importante il rapporto con il territorio?

"Anche i nostri sponsor sulla maglia sono aziende del territorio e questo dimostra l'importanza che ha questo legame. In questa stagione, poi, abbiamo anche implementato il settore marketing proprio perché vogliamo crescere anche sotto questo aspetto. Anche per coinvolgere i nostri tifosi".

Sua madre ha detto che sente i giocatori come se fossero figli maschi. Quindi possiamo dire che per lei la Pro Patria è come se fosse una sorella?

"Sì, assolutamente. Mia madre tratta i giocatori come se fossero figli, senza alcun tipo di rapporto formale. E questo secondo me è uno dei segreti del lavoro che facciamo".