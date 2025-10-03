Colombia, convocati Lucumi del Bologna e Mina del Cagliari. Le parole di Pisacane

Attraverso i propri canali ufficiali la Federazione calcistica della Colombia ha diffuso la distinta con i nominativi dei giocatori convocati dal commissario tecnico Nestor Lorenzo per le amichevoli il programma il 12 e il 15 ottobre contro Messico e Canada.

Due gli 'italiani' selezionati, entrambi difensori. Si tratta di Jhon Lucumi del Bologna e Yerry Mina del Cagliari.

Per quanto riguarda quest'ultimo ci sono da segnalare le parole del tecnico degli isolani Fabio Pisacane nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione del match di domenica contro l'Udinese: "Abbiamo Mina che ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e vedremo se sarà della partita".

Questa la distinta completa della Nazionale colombiana:

Portieri: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul), Alvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Difensori: Yerson Mosquera (Wolverhampton), Jhon Lucumí (Bologna), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Álvaro Angulo (Pumas), Andrés Román (Atlético Nacional), Yerry Mina (Cagliari), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Maiorca)

Centrocampisti: Kevin Castaño (River Plate), Yaser Asprilla (Girona), James Rodriguez (Club Leon), Richard Ríos (Benfica), Kevin Serna (Fluminense), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Camilo Portilla (Talleres)

Attaccanti: Luis Suárez (Sporting CP), Luis Díaz (Bayern Monaco), Juan Camilo Hernandez (Betis), Rafael Santos Borré (Internacional), Johan Carbonero (Internacional)