Cagliari, rientra Luvumbo. L'Unione Sarda: "Ma potrebbe fermarsi Yerry Mina"
Trasferta in vista per il Cagliari. Domani la squadra di Pisacane scenderà in campo contro l'Udinese al Bluenergy Stadium per tentare un colpo esterno. Il tecnico rossoblù ritrova Luvumbo ma potrebbe perdere un'altra pedina. L'edizione odierna de L'Unione Sarda fa il punto della situazione sull'infermeria e questo è il suo titolo in taglio alto di prima pagina: "I rossoblù ritrovano o Zito Luvumbo ma potrebbe fermarsi Yerry Mina".
