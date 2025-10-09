Zappa e Gaetano: "Abbiamo capito in fretta cosa è il Cagliari". Riva parla ai tifosi

Una delegazione del Cagliari nella giornata di oggi ha preso parte all'inaugurazione del Cagliari Club di Orani e nell'occasione hanno parlato diversi protagonisti del gruppo sardo. Questa la nota della società:

"Grande entusiasmo per il Cagliari a Orani, dove è stato inaugurato il Cagliari Club locale al culmine di una lunga giornata che ha visto presenti il presidente Giulini con l’amministratore delegato Carlo Catte e il direttore generale Stefano Melis, che hanno preso parte all’incontro istituzionale presso il Museo Nivola.

La comunità di Orani e tutti i Cagliari Club dell’Isola hanno abbracciato i rossoblù con cori e assalto affettuoso per foto e autografi in una giornata di pura passione. “Siamo onorati”, ha detto Riva, “per noi questo sostegno è fondamentale e il contributo della gente in queste occasioni, in ogni stadio, in casa e fuori, risulta determinante e ci fa capire una volta di più perché il Cagliari non è banale ma è speciale per tutta la Sardegna e tutti i sardi (e non solo) che tifano per questi colori”.

Concetti ribaditi in coro da Zappa e Gaetano: “Grazie per tutto ciò che fate ogni giorno per noi, sentiamo un calore incredibile e anche noi che veniamo da fuori Sardegna abbiamo capito in fretta cosa vuol dire giocare per il Cagliari e per la Sardegna. Insieme vogliamo toglierci le soddisfazioni che meriteremo sul campo”, hanno spiegato il difensore e il centrocampista, accompagnati dalla SLO Giorgia Argiolas.

Il viaggio del Cagliari in Sardegna non si ferma mai, una nuova tappa a casa dei propri tifosi che sono un po’ più lontani dalla città e che vedono meno la squadra, ma non per questo meno calorosi e cruciali per il cammino rossoblù. Grazie, Orani, da tutto il Club".