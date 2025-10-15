Cagliari, Zappa: "Ho superato l'infortunio, non vedo l'ora di tornare in campo"

“Sto meglio”. Gabriele Zappa, ospite del canale Twitch di Fantacalcio, tranquillizza così i tifosi del Cagliari e non solo loro: “L’infortunio che mi ha condizionato a inizio stagione è alle spalle, ora sono a disposizione di Pisacane e spero di scendere presto in campo”.

Nel corso dell’intervista, l’esterno rossoblù ha parlato di Andrea Belotti, vittima di un grave infortunio al crociato: “È una brutta perdita per noi, si era anche inserito alla grande nello spogliatoio”.

Quanto agli obiettivi personali, vietato parlare di Nazionale (“Sono molto scaramantico”), ma in Serie A: “Spero di segnare subito alla ripresa, anche se mi piace molto fare assist: l’anno scorso non ne ho fatti, ho rosicato”. Vista la fonte, non possono mancare i consigli ai fantallenatori: “Senza dubbio Palestra. E poi Seba Esposito, sono sicuro che farà bene e porterà tanti bonus. Kilicsoy? È un gran prospetto, farà carriera”.