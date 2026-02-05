Ufficiale Sacha Boey riparte dalla Turchia: lascia il Bayern Monaco, torna al Galatasaray

Adesso è arrivata l'ufficialità: è finita l'avventura di Sacha Boey al Bayern Monaco, che ha fatto ritorno al Galatasaray, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. A confermarlo sono stati i due club attraverso i rispettivi siti ufficiali.

Questa la nota dei turchi.

"È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Sacha Boey e il suo club FC Bayern München AG in merito al trasferimento temporaneo del giocatore per il resto della stagione 2025-2026, con un'opzione di acquisto non obbligatoria soggetta a richiesta scritta da parte della nostra società. L'opzione di acquisto è soggetta alla richiesta scritta unilaterale della nostra azienda e senza tale richiesta non sorgerà alcun obbligo. Di conseguenza, verrà versata al club del giocatore una commissione di trasferimento temporanea di 500.000 EUR netti. Il giocatore riceverà uno stipendio netto garantito di 1.750.000 € per la stagione 2025-2026. Ciò viene rispettosamente annunciato al pubblico".

Questa la nota dei tedeschi.

"Sacha Boey è passato al Galatasaray in prestito fino al termine della stagione. Il terzino francese, 25 anni, si è trasferito al Bayern dal club turco nel gennaio 2024 e ha un contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2028. Boey ha vinto la Bundesliga 2024/25 e la Franz Beckenbauer Supercup 2025 con il Bayern in 38 presenze competitive, segnando un gol e fornendo cinque assist".