Ufficiale Il Galatasaray pesca ancora in Germania: dopo Boey ecco Güner, 2008 del Mönchengladbach

Mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato turco, che si concluderà nella giornata di domani, e le squadre stanno facendo gli ultimi colpi in vista del finale di stagione. Tra i club più attivi c'è il Galatasaray, che dopo aver ufficializzato il ritorno dell'ex Bayern Monaco Sasha Boey, ha messo le mani anche sull'esterno d'attacco classe 2008 ex Borussia Mönchengladbach Can Armando Güner.

Ad annunciarlo la stessa squadra di Istanbul attraverso il seguente comunicato: "È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Can Armando Güner e il suo club, il Borussia Mönchengladbach, in merito al trasferimento del giocatore. Di conseguenza, verrà versata al club del giocatore una commissione di trasferimento netta di 350.000 EUR. Rispettosamente annunciato al pubblico".