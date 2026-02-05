Il Galatasaray pronto a riaccogliere Sacha Boey: il terzino dice addio al Bayern

L'avventura di Sacha Boey al Bayern Monaco è ormai vicina alla conclusione. Il club bavarese ha infatti trovato una soluzione per il terzino francese, che si appresta a fare ritorno al Galatasaray, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con una cessione in prestito con diritto di riscatto, e già nelle prossime ore è atteso il via libera definitivo, con le visite mediche previste a breve.

Nonostante il mercato invernale sia chiuso in Germania, la possibilità di trasferire il giocatore è resa possibile dal fatto che in altri campionati la finestra è ancora aperta. Un dettaglio che ha consentito al Bayern di alleggerire una situazione diventata ormai insostenibile. Arrivato due anni fa da Istanbul per 30 milioni di euro, Boey non è mai riuscito a imporsi in Baviera, complici continui problemi fisici e prestazioni spesso al di sotto delle aspettative. In totale, il laterale classe 2000 ha collezionato 38 presenze ufficiali con la maglia del Bayern, 24 delle quali in Bundesliga, senza mai andare a segno e con appena due assist. Anche nella stagione in corso, sotto la guida di Vincent Kompany, è stato utilizzato a intermittenza prima di fermarsi nuovamente per infortunio.

Il contratto di Boey con il Bayern è valido fino al 2028, ma già da settimane la dirigenza, con Max Eberl in prima linea, gli aveva suggerito di valutare un cambio d’aria. L’obiettivo ora è duplice: risparmiare sull’ingaggio e sperare che il Galatasaray decida di esercitare il riscatto, chiudendo definitivamente un’operazione che a Monaco viene ormai considerata un flop di mercato.