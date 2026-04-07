Calhanoglu: "Adesso ho il ritmo, mi sento bene fisicamente e le giocare mi riescono"

Hakan Calhanoglu, autore del gol che ha riportato l'Inter in vantaggio dopo il pareggio dei giallorossi ha parlato così dopo il successo sulla Roma, che consente ai nerazzurri di allungare ancora in vitta: "Il gol del 2-1 alla fine del primo tempo ci ha dato entusiasmo nel secondo, abbiamo fatto vedere che il vantaggio di misura non era sufficiente e abbiamo continuato a spingere per segnare ancora", ha spiegato a Mediaset dopo la partita il turco - . Adesso ho il mio ritmo, quando lo seguo è diverso per me. Mi sento bene fisicamente, le giocate mi riescono, è tutta un'altra cosa".

I suoi numeri in stagione

In Serie A ha disputato 20 partite (circa 1.476 minuti), realizzando 9 gol (di cui molti su rigore) e 3 assist, con una media voto alta e un'ottima precisione nei passaggi. In Champions League ha aggiunto 6 presenze, 1 gol e 2 assist in 338 minuti. Complessivamente, tra club e nazionale (inclusi preliminari Mondiali), ha raggiunto circa 11 gol e 9 assist in 34 partite, mostrando grande incisività da fuori area e leadership.