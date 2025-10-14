Calhanoglu, Vlahovic, Ferguson e non solo: tutti gli "italiani" in campo alle 20.45
Sette partite per le qualificazioni europee ai Mondiali, tanti i giocatori di Serie A in campo e in panchina. Oltre a Italia-Israele occhio alla colonia serba contro Andorra, mentre Evan Ferguson guida l'attacco dell'Irlanda contro l'Armenia. Tre giocatori in campo in Turchia-Georgia. Loftus-Cheek, Conceiçao e Nuno Tavares potrebbero assistere dalla panchina alla qualificazione di Inghilterra e Portogallo.
Andorra - Serbia
Samardzic (Atalanta), Kostic e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan) titolari
Irlanda - Armenia
Ferguson (Roma) titolare
Italia - Israele
Dimarco e Barella (Inter), Locatelli e Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Mancini (Roma) titolari
Cambiaghi e Orsolini (Bologna), Piccoli (Fiorentina), Pio Esposito e Frattesi (Inter), Gabbia (Milan), Meret e Spinazzola (Napoli), Cristante (Roma) in panchina
Lettonia - Inghilterra
Loftus-Cheek (Milan) in panchina
Portogallo - Ungheria
Conceiçao (Juventus), Nuno Tavares (Lazio) in panchina
Spagna - Bulgaria
Jesus Rodriguez (Como) in panchina
Turchia - Georgia
Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Goglichidze (Udinese)
Celik (Roma) in panchina