Calhanoglu, Vlahovic, Ferguson e non solo: tutti gli "italiani" in campo alle 20.45

Sette partite per le qualificazioni europee ai Mondiali, tanti i giocatori di Serie A in campo e in panchina. Oltre a Italia-Israele occhio alla colonia serba contro Andorra, mentre Evan Ferguson guida l'attacco dell'Irlanda contro l'Armenia. Tre giocatori in campo in Turchia-Georgia. Loftus-Cheek, Conceiçao e Nuno Tavares potrebbero assistere dalla panchina alla qualificazione di Inghilterra e Portogallo.

Andorra - Serbia

Samardzic (Atalanta), Kostic e Vlahovic (Juventus), Pavlovic (Milan) titolari

Irlanda - Armenia

Ferguson (Roma) titolare

Italia - Israele

Dimarco e Barella (Inter), Locatelli e Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Mancini (Roma) titolari

Cambiaghi e Orsolini (Bologna), Piccoli (Fiorentina), Pio Esposito e Frattesi (Inter), Gabbia (Milan), Meret e Spinazzola (Napoli), Cristante (Roma) in panchina

Lettonia - Inghilterra

Loftus-Cheek (Milan) in panchina

Portogallo - Ungheria

Conceiçao (Juventus), Nuno Tavares (Lazio) in panchina

Spagna - Bulgaria

Jesus Rodriguez (Como) in panchina

Turchia - Georgia

Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Goglichidze (Udinese)

Celik (Roma) in panchina