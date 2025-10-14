Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita

Moise Kean può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali effettuati a Udine hanno escluso lesioni alla caviglia destra, infortunata durante la gara dell’Italia contro l’Estonia. Ciononostante l’attaccante della Fiorentina non è ancora pienamente recuperato e ha lasciato il ritiro azzurro per far ritorno a Firenze, dove inizierà da subito il percorso di terapie al Viola Park.

La buona notizia è che non si tratta di nulla di grave, ma il club viola - in pieno accordo con lo staff medico della Nazionale - non intende correre alcun rischio. L’obiettivo è chiaro: permettere a Kean di guarire completamente, evitando ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione. Per questo motivo, come riferito dal Corriere dello Sport, la sua presenza nel big match contro il Milan appare altamente improbabile.

Al suo posto Pioli potrà contare su Dzeko e Piccoli. Kean, invece, punterà a tornare tra i convocati per la sfida europea contro il Rapid Vienna del 23 ottobre o, più verosimilmente, per quella di campionato contro il Bologna del 26 al Franchi. Intanto ieri il giocatore ha voluto rassicurare tutti con un messaggio social: “Nessuno può fermare ciò che Dio ha in serbo per te. Tornerò presto”. Se lo dice lui, c'è da credergli.