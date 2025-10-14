Live TMW Israele, Ben Shimon: "Mostrato un livello di calcio molto simile a quello dell'Italia"

23.00 - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Ran Ben Shimon. Dalla sala stampa dello stadio Friuli il commissario tecnico di Israele commenterà la sfida contro l'Italia andata in scena stasera.

23.02 - Ha inizio la conferenza stampa: "Abbiamo giocato contro una nazionale con grande qualità, non sono soddisfatto per il risultato ma molto dei miei ragazzi. Gattuso sta facendo un buon lavoro con i suoi calciatori".

Cosa abbiamo imparato da questa partita?

"Il risultato non rispecchia quanto visto sul campo. I nostri calciatori hanno giocato bene, abbiamo fatto la partita che dovevamo. Non abbiamo giocato come contro la Norvegia, sono contento di questa gara anche se ci sarà da lavorare. Credo nei miei giocatori, nel mio staff e anche se sbagliamo questo fa parte del calcio. Mi prendo io la responsabilità per tutti gli errori dei miei calciatori. Il calcio è uno sport molto emozionante e io sono orgoglioso dei miei calciatori".

Cosa hai detto ai calciatori dopo la partita?

"Ho parlato con tutti, gli ho detto che sono orgoglioso di loro e li ho ringraziati per tutto ciò che hanno dato per la nazionale. Tutti hanno dato il 100%".

Concluderemo il girone al terzo posto, ma l'obiettivo in vista delle qualificazioni europee è migliorare

"Il nostro grande obiettivo è qualificarci ai prossimi Europei. La Norvegia ha un livello molto, contro l'Italia abbiamo mostrato un livello molto simile al loro. Stiamo facendo passi in avanti, anche se il risultato della partita non è quello che volevamo. Detto ciò, questa generazione di calciatori ha l'obiettivo di staccare il pass per il prossimo Europeo".

23.07 - Conclusa la conferenza stampa.