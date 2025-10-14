Gattuso si gode la sua Italia ed elogia Locatelli: "Ha fatto una grandissima partita"

Il 3-0 con cui l'Italia risolve la pratica Israele - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - vale aritmeticamente un posto ai playoff. Protagonista assoluto della serata di Udine è Mateo Retegui, autore di un gol per tempo (prima del sigillo finale di Mancini). Soddisfatto il ct Gennaro Gattuso, che a Sky Sport nel post gara commenta la partita partendo dall'attacco: "Le due punte là davanti funzionano perché si danno da fare, non solo per quanto riguarda i gol. Sono bravi e il lavoro che stanno facendo senza palla è molto importante. Il fatto che arrivino anche i gol è grandioso".

"Siamo stati bravi - continua Gattuso - è stato bravo anche Donnarumma, ci sta che l'avversario crei qualcosa. Ho visto quello che volevo vedere, abbiamo usato due moduli in due partite, abbiamo giocato di reparto in difesa, siamo andati sui riferimenti in proiezione offensiva, speriamo di continuare così e migliorare".

Cosa serve adesso per le prossime due gare? "Dobbiamo continuare a stare bene insieme. Allenarci come stiamo facendo, essere compatti e uniti. E dare la possibilità a qualche giocatore che merita di giocare minuti in più. Centrocampo? Oggi Locatelli ha fatto una grandissima partita, mi è piaciuto perché ha fatto quello che doveva fare".