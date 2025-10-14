Italia, Mancini: "Felice per il gol, ma contava di più vincere. In azzurro conta esserci"

Il difensore dell’Italia Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3-0 nel match contro Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Finalmente il primo gol in Nazionale: quanto ha pesato il lavoro sulle palle inattive?

"Sono felice, ma la cosa più importante è stata la vittoria. Sapevamo che sarebbe stata difficile, anche per via della partita d'andata. L'avevamo preparata bene, abbiamo fatto una buona partita e ci voleva questa vittoria. Il gol è una gioia personale, ma contava vincere. Con Leo le prepariamo bene , ci stiamo tanto e cerchiamo di mettere sul campo quello che fa lui e tutto lo staff".

Speri di diventare un titolare fisso?

"In Nazionale devi far parte del gruppo, non ci sono gerarchie. Chi va in campo dall'inizio o a gara in corso, deve dare il massimo senza guardare i minuti".

Ti trovi meglio in una difesa a 3, come nella Roma?

"Va bene qualsiasi cosa. Sicuramente ho giocato più a 3, ma bisogna adattarci a quello che vuole fare il mister e giocare di squadra".