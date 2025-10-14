Mondiali 2026, quali sono le squadre qualificate? In 6 hanno staccato il biglietto stasera
Sei squadre si sono aggiunge alla lista delle qualificate ai Mondiali del 2026: l'Inghilterra è la prima esponente europea, l'Asia consegna Qatar e Arabia Saudita mentre l'Africa il trio Costa d'Avorio, Senegal e Sudafrica. Ricapitoliamo con l'elenco delle 28 selezioni che hanno staccato il biglietto per il Nord America la prossima estate. Restano ancora 20 posti da assegnare con l'Europa che ne ha ancora 15 a disposizione:
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (1)
Inghilterra
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
