Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino

Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da InfantinoTUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

L'Italia questa sera in una Udine blindata si gioca la certezza del secondo posto nel gruppo I. Basterà non perdere per avere pieno controllo della posizione alle spalle della capolista che dà l'accesso ai play-off di marzo, servirà vincere se vogliamo già dalle prossime ore avere matematica certezza del fatto che dopo Haaland e compagni ci siamo noi. E poi a marzo sarà quel che sarà, due partite da dentro o fuori in cui l'Italia si gioca tutto. Sarà il momento per capire se la nostra Nazionale riuscirà finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel oppure se toccheremo con mano l'ennesimo disastro.
Speranze di sorpasso sono pressoché impossibili. Sono legate a un passo falso della Norvegia in casa contro l'Estonia e al fatto che poi noi nelle prossime tre gare faremo sempre la nostra parte. Oppure al sovvertire una differenza reti che oggi vede a +26 loro e a +7 noi. Due scenari che oscillano tra il complicatissimo e la fantascienza, abbiamo visto tutti com'è finita sabato sera Norvegia-Israele.
Gattuso lo sa bene e infatti usa queste partite per arrivare nel migliore dei modi a marzo, per aggiungere certezze in vista di due partite da dentro o fuori. Certo, siamo anche sfigati perché è vero che la partita di giugno a Oslo contro la Norvegia è stata un'autentica figuraccia ma normalmente se una Nazionale conquista 21 punti in 8 gare nel girone di qualificazione al Mondiale ci va. E invece nel nostro caso, anche dovessimo vincere sempre tra stasera e novembre, non sarà così. Rassegnamoci.
E allora, senza voler sfuggire dalle nostre responsabilità, c'è da capire perché nonostante l'allargamento delle squadre partecipanti alla Coppa del Mondo da 32 a 48 siamo in questa situazione e invece il Brasile, nonostante sei sconfitte, ha staccato il pass già a giugno. Perché la Bolivia nonostante dieci partite perse in 18 gare ha staccato il pass per i play-off, lo stesso che noi puntiamo a conquistare stasera.

Cosa hanno raccontato gli ultimi cinque Mondiali
Partiamo dalla cronaca, dagli ultimi cinque Mondiali. Dal 2006 in poi la forbice tra l'Europa e il resto del mondo s'è allargata non solo a livello di club, ma anche di Nazionali. Solo Leo Messi nel 2022 è riuscito a spezzare l'egemonia del Vecchio Continente, di un Europa che dal trionfo di Cannavaro e compagni in poi ha portato in finale otto squadre su dieci. Quindici semifinaliste su venti. Dall'altro lato il Sud America è arrivato in finale solo due volte nelle ultime cinque edizioni, solo quattro squadre sudamericane erano in semifinale nelle ultime cinque edizioni sui venti posti disponibili.
Il gap insomma s'è allargato, l'Europa oggi più che mai è l'epicentro del calcio Mondiale. Conseguenze? Arriva l'allagamento delle partecipanti alla Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre e il Vecchio Continente perde terreno. Un paradosso.

C'è un problema di rappresentatività
Nel precedente Mondiale l'Europa aveva 13 rappresentanti sulle 36 complessive. Il 40%. Con l'aggiunta di dodici partecipanti, all'Europa sono stati assegnati solo tre slot proprio come all'Asia, all'Africa e al Centro-Nord America. Un posto di diritto va all'Oceania, addirittura due in più a un Sud America che ha un girone di qualificazione a dieci squadre in cui le prime sei vanno di diritto al Mondiale e la settima agli spareggi. In pratica, il continente sudamericano sarà rappresentato per una percentuale che oscilla tra il 60 e il 70%. L'Europa invece per meno del 30%: 16 nazionali al Mondiale nonostante le sue cinquantacinque federazioni. Nonostante il ranking FIFA dica che tra le dieci nazionali più forti al mondo otto sono europee.
Più di qualcosa stona, evidentemente. Con la nuova formula la rappresentatività dell'Europa è scesa. Se prima, come detto, con 13 nazionali su 32 era del 40%. Adesso con 16 su 48 è del 33%. E questo nonostante un dominio mai così marcato come quello fatto registrare dalle nazionali del Vecchio Continente negli ultimi cinque Mondiali.
Il paradosso di tutto ciò è che all'Italia dopo una sconfitta non è permesso più alcun passo falso per staccare il pass per il Mondiale mentre in altre parti del mondo anche sei sconfitte non pregiudicano alcunché.

Articoli correlati
Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis... Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere... Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna... Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna a chi ha vinto la Champions. E' stata anche la serata di Donnarumma: Châtelet e Velodrome, doppia rivincita sul PSG
Altre notizie Editoriale
Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al... Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti... Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme... Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È... Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La... La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian... Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente... Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis... Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo
3 Francia, Deschamps ne ha per tutti: "Non si può prendere il secondo gol. Ma l'arbitro..."
4 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
5 14 ottobre 2001, la buca di Maspero e il rigore di Salas finisce nella stratosfera
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"
Immagine news Serie A n.2 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello"
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore importante"
Immagine news Serie A n.6 Israele, Solomon: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record
Immagine news Serie B n.3 Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Immagine news Serie B n.5 Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Pellizzari: "Debuttare al Menti è stato indescrivibile. Cerco di giocare senza paura"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.4 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.5 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?