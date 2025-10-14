Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
14 ottobre 2001, la buca di Maspero e il rigore di Salas finisce nella stratosfera

Marcelo Salas
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 14 ottobre del 2001, allo stadio Delle Alpi di Torino, si gioca il derby della Mole Antonelliana. Da una parte la Juventus, padrona di casa, di Marcello Lippi, alla sua seconda esperienza in bianconero. Di fronte il Torino di Giancarlo Camolese. Tanti i campioni nella Juve, da Buffon a Thuram, passando per Zambrotta, Del Piero, Nedved e Trezeguet. In campo c'è anche Igor Tudor, attualmente tecnico, schierato in mezzo al campo con Tacchinardi. Dall'altra parte ci sono Cauet e Semioli, ma anche Bucci, Galante, Asta e Cristiano Lucarelli in attacco.

L'inizio è terrificante, perché Del Piero e Tudor firmano il tris. Tre a zero dopo ventisei minuti e necessità di cambiare da parte dei granata. Nella ripresa entrano Ferrante e Vergassola: Lucarelli firma il 3-1, poi il rigore di Ferrante dà il 3-2. A dieci dalla fine entra chi sarà iper protagonista, cioè Riccardo Maspero: gol del pareggio prima, poi perfido scavatore di una buchetta per far sparare altissimo Salas su rigore.

Juventus-Torino 3-3
Reti: Del Piero 9' (Ju), Tudor 12' (Ju), Del Piero 26' (Ju), Lucarelli 57' (To), Ferrante 70' rig. (To), Maspero 83' (To)

JUVENTUS
Buffon, Zenoni, (65' Ferrara), Thuram, Iuliano, Pessotto, Zambrotta, Tudor, Tacchinardi, Nedved, Del Piero, (74' Salas), Trezeguet.
Allenatore: Lippi.

TORINO
Bucci, Galante, Mezzano, Delli Carri, Asta, De Ascentis, Castellini, Cauet, Semioli, (46' Vergassola), Lucarelli, (79' Maspero), Osmanovski, (46' Ferrante).
Allenatore: Camolese.

