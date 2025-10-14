TMW Atalanta, novità: Scamacca si allena in gruppo con Zalewski e Scalvini. Rientrati 3 giocatori

A seguito di un weekend all'insegna della libertà e dei giorni di spensieratezza, per l'Atalanta è ora di tornare sul campo. Nella giornata odierna, infatti, sono ripresi gli allenamenti sotto la guida di coach Ivan Juric tramite una seduta pomeridiana. Buone notizie per gli acciaccati Scamacca e Zalewski, tornati ad allenarsi in gruppo, così come Giorgio Scalvini (rispetto all'ultimo allenamento individuale).

Quanto a Kolasinac, reduce dalla riabilitazione post-ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, allenamento integrato con la squadra Under 23. Lavoro individuale in campo invece per Kossounou e Bellanova, con Bakker invece alle prese con le terapie.

E i Nazionali? Zingonia si ripopola e la ripresa del campionato si vede all'orizzonte, per questo al centro sportivo della Dea hanno già fatto ritorno il croato Pasalic, in compagnia di Sulemana (fresco qualificato al Mondiale con il Ghana) e Krstovic dopo gli impegni con il Montenegro. Invece per la giornata di domani è fissata una seduta pomeridiana sotto gli occhi di coach Juric.

Il focus di TMW sugli stipendi dell'Atalanta (a cura di Dimitri Conti)

MONTE INGAGGI ATALANTA 2025/26 (58,6 milioni di euro lordi, 37,3 netti)

Gianluca Scamacca - 5,9 milioni di euro lordi l'anno (3,2 netti)

Mario Pasalic - 3,7 lordi (2 netti)

Raoul Bellanova - 3,3 lordi (1,8 netti)

Charles de Ketelaere - 3,2 lordi (2,5 netti)

Kamaldeen Sulemana - 3 lordi (1,6 netti)

Nicola Zalewski - 3 lordi (1,6 netti)

Mitchel Bakker - 2,8 lordi (2,2 netti)

Giorgio Scalvini - 2,8 lordi (1,5 netti)

Yunus Musah - 2,6 lordi (2 netti)

Sead Kolasinac - 2,6 lordi (2 netti)

Ederson - 2,6 lordi (2 netti)

Ademola Lookman - 2,3 lordi (1,8 netti)

Nikola Krstovic - 2,2 lordi (1,7 netti)

Daniel Maldini - 2 lordi (1,1 netti)

Lazar Samardzic - 1,9 lordi (1,5 netti)

Marten de Roon - 1,9 lordi (1 netto)

Marco Sportiello - 1,9 lordi (1 netto)

Odilon Kossounou - 1,9 lordi (1 netto)

Marco Brescianini - 1,9 lordi (1 netto)

Isak Hien - 1,7 lordi (1,3 netti)

Davide Zappacosta - 1,7 lordi (1,3 netti)

Berat Djimsiti - 1,5 lordi (0,8 netti)

Marco Carnesecchi - 1,5 lordi (0,8 netti)

Honest Ahanor - 0,9 lordi (0,5 netti)

Francesco Rossi - 0,2 lordi (0,1 netti)

Bonus esclusi.