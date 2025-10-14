Italia, Retegui aggancia Di Natale e supera Zola: 11 gol in 24 gare. I numeri del bomber

Sono passati poco più di due anni e mezzo dal suo esordio con la Nazionale italiana (era il 23 marzo 2023) contro l'Inghilterra. In questo lasso di tempo le gare nelle quali Mateo Retegui è sceso in campo con la maglia azzurra sono arrivate, con quella di questa sera contro Israele, a 24.

Per un totale di 11 gol messi a segno. Due in quel 2023 (di cui il primo proprio contro i Tre Leoni). Quattro nell'anno successivo e sette in quello in corso. Al quale mancano ancora due match prima di concludere il programma degli impegni di qualificazione al prossimo Mondiale.

Un rendimento, quello dell'ex Atalanta, che lo ha visto agganciare nella classifica marcatori all-time azzurra giocatori Antonio Di Natale o gli attuali compagni di squadra Giacomo Raspadori e Moise Kean. Superando calciatori come Gianfranco Zola, Antonio Cassano e Lorenzo Insigne. E con Andrea Belotti nel mirino un solo gol più in su.

Mateo Retegui e l'azzurro. Un rapporto per il quale andrà reso merito a lungo a Roberto Mancini che lo ha voluto per primo.