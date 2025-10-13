Focus TMW Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca

La Serie C, giunta alla nona giornata di campionato, vede materializzarsi n nuovo cambio di panchina materializzarsi il quarto cambio in panchina, dopo quelli di Massimo Paci con il Lumezzane, dove è arrivato Emanuele Troise, Vincenzo Cangelosi, esonerato dal Perugia dove è sbarcato l'esperto Piero Braglia, e Nicola Zanini, con la Dolomiti Bellunesi che ha optato per Andrea Bonatti; diverso discorso quello di Gianluca Colavitto, che ha risolto col Giugliano dove è arrivato Mirko Cudini.

A ogni modo, nella giornata di ieri il Picerno ha ufficializzato l'esonero di Claudio De Luca, mentre in quella di oggi ha ufficializzato l'arrivo di Valerio Bertotto.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato)

Cittadella: Manuel IORI (nuovo)

Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI

Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)

Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)

Lecco: Federico VALENTE (confermato)

Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE

Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)

Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)

Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)

Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)

Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)

Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)

Renate: Luciano FOSCHI (confermato)

Trento: Luca TABBIANI (confermato)

Triestina: Geppino Marino (nuovo)

Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)

Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)

Bra: Fabio NISTICO' (confermato)

Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)

Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)

Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)

Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)

Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)

Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)

Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo)

Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA

Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)

Pineto: Ivan TISCI (confermato)

Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)

Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)

Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)

Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)

Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)

Torres: Michele PAZIENZA (nuovo)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)