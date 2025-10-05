Cambiaghi, un gol per festeggiare l'azzurro: il Bologna passa in vantaggio sul Pisa
Dopo 24 minuti di chiara superiorità, il Bologna passa in vantaggio sul Pisa. L'azione non può che partire da Orsolini che si invola sulla destra e serve in area Dallinga. Il centravanti funge da rifinitore, premiando l'arrivo in area di Cambiaghi che sfugge a Canestrelli e infila Semper. Gran momento per il numero 28, fresco di chiamata in Nazionale.
