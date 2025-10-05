Assolo del Bologna contro il Pisa: al Dall'Ara segnano quattro giocatori diversi e finisce 4-0

Smaltite le fatiche europee, il Bologna si rituffa in campionato e lo fa nel modo più convincente possibile: con una vittoria larga e meritata. Al Dall’Ara, la squadra di Vincenzo Italiano travolge il Pisa per 4-0 nella 6ª giornata di Serie A, confermando la propria crescita e la profondità di un organico ormai rodato. Il tecnico rossoblù cambia tre quarti di difesa rispetto al match contro il Friburgo, inserisce Moro accanto a Freuler e lancia Dallinga dal primo minuto. Dall’altra parte, mister Gilardino conferma il suo 3-5-2 ma perde presto equilibrio e certezze.

Monologo rossoblù già nei primi 45 minuti

Il primo tempo è un assolo bolognese. Fin dai primi minuti i rossoblù impongono ritmo, pressing e qualità, chiudendo il Pisa nella propria metà campo. Il vantaggio arriva al 24’: Orsolini inventa, Dallinga rifinisce e Cambiaghi finalizza per l’1-0. Al 38’ il match svolta definitivamente: Touré stende Cambiaghi al limite dell’area, rosso diretto per il nerazzurro e punizione vincente di Moro per il 2-0. Due minuti dopo, Orsolini cala il tris su assist ancora di Cambiaghi, completando un primo tempo da manuale per la squadra di Italiano, perfetta per intensità e lucidità.

Odgaard aggiunge la ciliegina

Nella ripresa, il Bologna gestisce il vantaggio con autorevolezza e trova anche il poker con Odgaard al 53’, bravo a sfruttare una deviazione di Caracciolo per sorprendere Semper. Con il risultato ormai al sicuro, Italiano dà spazio alle seconde linee - dentro Bernardeschi, Rowe, Pobega e Dominguez - senza che il ritmo cali. Il Pisa prova timidamente a reagire, ma Skorupski resta spettatore. Al triplice fischio, il Dall’Ara esplode: il Bologna vince 4-0, terza vittoria consecutiva in casa.

