Juve-Milan, i convocati di Tudor: c'è Thuram, Bremer non ce la fa. Prima volta per Pedro Felipe
La Juventus ha appena diramato la lista dei convocati per il big match di questa sera contro il Milan, valido per il sesto turno di Serie A. Questo l'elenco dei bianconeri di mister Tudor, dal quale sono assenti Bremer, Miretti, Cabal, Milik:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Adzic, Thuram, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, David, Openda.
