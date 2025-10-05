Serie C, 8ª giornata - Si sbloccano le gare del Girone A dopo 45'. Nel C, avanti il Catania

Con la serata di venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Con la serata odierna, la definitiva chiusura di suddetto turno.

La domenica di terza serie, però, si è aperta alle ore 12:30, e sta proseguendo con le gare che hanno preso il via alle ore 14:30. Da poco in archivio, quindi, i primi tempi dei match, con quelli del Girone A che si sbloccano entrambi, e la Dolomiti Bellunesi che rimane in 10 uomini dopo i primi 45'. Nel Girone C, invece, inizio scoppiettante al 'Comunale' di Trapani, ma si sblocca anche l'altra gara che si sta giocando in Sicilia: il Catania conduce per 1-0 sul Siracusa; per il resto, due pareggi.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Pro Patria-Trento 1-0

33' Udoh

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 2-0

19' Burruano, 28' Comi

Domenica 5 ottobre

Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Già giocate

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 2-2

13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Novara-Triestina 0-0

Classifica - Vicenza 19, Lecco 18*, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Renate 9*, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Cittadella 6*, Novara 6*, Ospitaletto 5, Pro Patria 3, Triestina -8*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Casertana-Casarano 0-0

Catania-Siracusa 1-0

5' Lunetta

Salernitana-Cavese 0-0

Trapani-Giugliano 1-1

1' Ciuferri (T), 2' Nepi (G)

Domenica 5 ottobre

Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza

Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Crotone-Picerno 3-0

30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Crotone 14*, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

40' Spini (R), 53' Amaradio (J), 63' Luciani (R), 65' e 90'+11 Motti (R), 82' Pugno (J)

Domenica 5 ottobre

Ore 17:30 - Carpi-Perugia

Ore 17:30 - Forlì-Guidonia

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Campobasso 12, Pianese 12, Gubbio 12*, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10*, Forlì 9*, Vis Pesaro 8, Pineto 8, Carpi 8*, Pontedera 7*, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3*, Rimini -4

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti