Nuovo capitolo della querelle societaria del Rimini: Buscemi è il nuovo legale rappresentante

Nuova puntata della telenovela societaria del Rimini, che partirà da domani. Niente a che fare, appunto, con il calcio, ma con la gestione del club che, lo ricordiamo, è sotto sequestro conservativo su disposizione del Tribunale di Milano, dopo il decreto ingiuntivo presentato dalla Vr Trasporti dell’ex presidente e proprietario del Rimini, Alfredo Rota per un credito di 200.000 euro.

Proprio in merito a ciò, come riporta l'edizione on line de Il Resto del Carlino, il tribunale ha nominato un nuovo legale rappresentante, Antonio Buscemi, che prenderà il posto di Valerio Perini, uomo della Building Company di Giusy Anna Scarcella: spetterà quindi a Buscemi, adesso, decidere le mosse da compiere, anche per quel che riguarda i tesseramenti delle figure che ruotano attorno al club senza un regolare contratto depositato (il Direttore Generale e Sportivo Stefano Giammarioli. il segretario generale Giuseppe Bellantoni e il responsabile del settore giovanile Pietro Tamai).

Nella sostanza, la Building Company sarà sotto il controllo tribunale, almeno fino a quando non verrà saldato il debito con il prima citato Rota. Saranno quindi giorni caldi, e di grande attesa, ma già entro le prossime 48 ore qualcosa in più si potrebbe sapere. Non resta che aspettare l'evoluzione ulteriore della vicenda.