SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Con la giornata di ieri, si è alzato ufficialmente il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
La domenica cadetta prenderà il via con due confronti, il cui fischio di inizio è fissato per le 15:00. Uno dei due si giocherà al 'Druso' di Bolzano, dove si affronteranno SudTirol ed Empoli, gara che potrebbe dire molto sulla panchina dei toscani: scricchiola, infatti la posizione di mister Guido Pagliuca, che si gioca il futuro
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Mallamo, F. Davi; Molina, Coulibaly, Tronchin, Pietrangeli, S. Davi; Merkaj, Pecorino. All.: Castori
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Belardinelli, Ghion, Moruzzi; Ceesay, Saporiti; Shpendi. All.: Pagliuca.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10*
Sudtirol 9*
Padova 8
Carrarese 7*
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Empoli 6*
Pescara 5*
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2*
* una gara in meno