Triestina, Marino dopo il pari di Novara: "Quando non la vinciamo, mi va bene il pari"

Una gara segnata dalle polemiche, quella tra Novara e Triestina, che si è conclusa sullo 0-0: questo, infatti, il risultato emerso dallo stadio 'Piola', dove si è giocata la partita dell'8ª giornata del campionato di Serie C.

E tra gli alabardati, come si legge sui canali ufficiali del club, questo è stato il commento di mister Geppino Marino: "Era una partita molto delicata sia per noi che per loro, volevamo dare continuità ai risultati in una gara nella quale gli episodi potevano girarla in un modo o in un altro, diciamo che non siamo stati particolarmente fortunati. Non mi va, però, di recriminare perché l'arbitro è come noi. Ci portiamo a casa un punto che allunga la serie positiva, portiamo a casa la seconda partita di fila senza subire gol: del resto, dobbiamo fare punti in ogni partita e quando non riusciamo a vincerla, sappiamo che non la dobbiamo perdere".

Aggiunge: "Molto spesso le squadre che affrontiamo cambiano il sistema e così ha fatto anche il Novara nel primo tempo. Di fronte avevamo un'ottima squadra, che oggi aveva una partita importantissima per provare a centrare la prima vittoria, noi siamo venuti qui a giocarcela con solidità, comandando il secondo tempo. Forse dobbiamo avere un po' più di sicurezza nell'alzare il baricentro quando siamo in fase di possesso, ma per le condizioni ambientali oggi qualche difficoltà era anche da mettere in preventivo. Sono comunque felice dei ragazzi, ma mi aspettavo qualcosa in più da chi è entrato perché lo ha fatto un po' sottotono, ma ci sono tanti giovani ed è comprensibile che le prestazioni siano un po' altalenanti".

Conclude quindi: "Ora prepareremo la trasferta di Cittadella, ogni partita ha una sua storia, la nostra la sappiamo tutti. Fare più punti possibile a prescindere dagli avversari".